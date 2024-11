Polícia conclui investigação de roubo milionário em apartamento de Vila Velha Polícia conclui investigação de roubo milionário em apartamento de Vila Velha Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h29 ) twitter

Roubo milionário em apartamento de Vila Velha

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o roubo milionário em apartamento de luxo no bairro Itaparica, em Vila Velha, ocorrido no dia 17 de julho. Na época, os criminosos levaram dois cofres, com cerca de R$ 1 milhão em dinheiro e joias.As investigações foram realizadas por meio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). Na última quarta-feira (09), além da diarista, que foi detida na data do crime, mais três pessoas foram presas. Leia também: > Motoboy é assaltado após fazer entrega em Cariacica> Médico é condenado a 8 anos de prisão por estuprar paciente> Suspeito de matar psicólogo em Guarapari confessa o crime, diz PMMais detalhes serão divulgados em coletiva nesta terça-feira (15), que será realizada na Chefatura de Polícia Civil.Advogada foi presa por ligação com roubo milionárioNo dia 9 de outubro, uma advogada, identificada como Josileide Neiman Sales, foi presa e autuada por associação criminosa. Ela é suspeita de ter envolvimento no roubo milionário. Durante o ocorrido, segundo apuração da TV Vitória/Record, no local, a polícia apreendeu um pen drive e três aparelhos celulares. A filha da empregada doméstica que trabalhava no apartamento, Brenda Custódia Marques, também foi presa por associação criminosa na operação. Como foi o roubo de R$ 1 milhão em apartamento de luxo? Segundo informações, repassadas na época do crime, a funcionária afirmou que estava trabalhando, quando uma mulher armada apareceu no apartamento. Ao render a vítima, ela levou uma coronhada e desmaiou. Os criminosos levaram dois cofres, que, segundo a proprietária, tinham cerca de R$ 1 milhão em dinheiro e joias. Após a saída dos criminosos, a mulher foi para a varanda do prédio e gritou por ajuda. Algumas pessoas estavam na academia do condomínio, escutaram o pedido de socorro e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao apartamento, encontraram a trabalhadora amarrada. Ela descreveu que, uma mulher morena teria entrado no apartamento dizendo que iria fazer um serviço. Depois, foi surpreendida pelos outros criminosos. Dias depois, no entanto, a funcionária foi presa. Segundo a polícia, ela teria envolvimento no esquema.

