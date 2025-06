Presidente do Banco Central diz que IOF não deveria ser usado para arrecadar Gabriel Galípolo comentou impactos do aumento do IOF (Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)Galípolo manifestou receio de que a recente elevação... Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 08h59 ) twitter

Gabriel Galípolo comentou impactos do aumento do IOF (Foto: Jose Cruz/Agência Brasil) Definido como regulatório pela Constituição, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não deve ser usado com o objetivo de elevar a arrecadação nem para substituir aumento de juros, disse nesta segunda-feira (2) o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.

Para saber mais sobre as declarações do presidente do Banco Central e os impactos do aumento do IOF, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

