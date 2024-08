Protesto de Pescadores Interdita Rodovia do Contorno Foto: Gabriel Cavalini | TV Vitória Um grupo de pescadores interditou um trecho da Rodovia do Contorno, em Cariacica, na... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 15h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um grupo de pescadores interditou um trecho da Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (28), após a morte de diversos peixes no Rio Santa Maria. O protesto causou um grande congestionamento no sentido Cariacica-Serra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• SWORD ART ONLINE Fractured Daydream terá Teste de Rede Aberto

• Liminar exclui o PIS/Cofins da própria base de cálculo

• Dados ajudam a reduzir custos operacionais em empresas