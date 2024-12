PUBG: BATTLEGROUNDS traz ambientes destrutíveis para Sanhok Atualização 33.1 introduz ambientes destrutíveis ao mapa e novo Passe do Sobrevivente além de melhorias e ajustes Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h49 ) twitter

A KRAFTON, Inc. lançou a Atualização 33.1 de PUBG: BATTLEGROUNDS, que adiciona ambientes completamente destrutíveis ao mapa Sanhok, adicionando novas camadas de estratégia ao jogo. Já disponível no PC e dia 12 para consoles, a atualização também dá início a temporada de festas com missões temáticas e recompensas no Passe do Sobrevivente: Deixe Nevar. As notas completas estão disponíveis no site oficial.

Para mais informações e detalhes sobre essa atualização emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

