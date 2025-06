PUBG MOBILE é o cupido da história de amor entre Richarlison e Amandinha Amanda e Richarlison juntos no estádio do Tottenham Foto/Reprodução: Instagram @richarlison e @amandinha.adO jogador profissional de... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Amanda e Richarlison juntos no estádio do Tottenham Foto/Reprodução: Instagram @richarlison e @amandinha.ad

PUBG MOBILE é um dos jogos mobile mais populares do mundo, mas, além disso, para Richarlison e Amanda foi o cupido da relação. Eles se conheceram nos mapas do jogo, entre partidas e campeonatos amadores, se aproximaram, criaram uma amizade que se transformou em amor e, hoje, juntos, esperam o nascimento do primeiro filho, Richarlison Júnior.

Para saber mais sobre essa história de amor que começou em um jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Momento de Paz promove libertação espiritual e superação da depressão

Homem sobrevive a queda de Boeing na Índia

CPI das Bets rejeita indiciamento de 16 pessoas; vitória é do lobby pró-apostas