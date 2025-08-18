Quais são os maiores patrocínios do futebol brasileiro; confira o ranking
Flamengo encerrou seu contrato com o patrocinador anterior e assinou um novo com recorde (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Fique por...
O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18) a casa de apostas Betano como sua nova patrocinadora master, ou seja, a marca que vai ocupar o espaço principal da camisa do time-rubro-negro já a partir desta semana.
Leia Mais em Folha Vitória:
