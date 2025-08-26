Quem é Allan Souza Lima, apontado como novo affair de Wanessa Camargo? Foto: Reprodução/Instagram/@allansouzalimaAtor se destacou em novelas e séries antes de chamar atenção nos bastidores do 'Dança dos... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h19 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram/@allansouzalima

Wanessa Camargo voltou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa de entretenimento após rumores de um novo envolvimento amoroso. Informações divulgadas pelo portal LeoDias apontam que a cantora estaria vivendo um affair com o ator Allan Souza Lima.

Para saber mais sobre essa nova relação e a trajetória de Allan, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

