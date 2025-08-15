Quem é Euro, marido de Hytalo Santos, preso em São Paulo junto com o influenciador
Foto: Instagram/ @hytalosantosIsrael Nata Vicente, marido de Hytalo Santos, foi preso junto com o influenciador na manhã de sexta-feira, 15, em São Paulo. Conforme o Ministério Público da Paraíba, os mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux. Também influenciador, Vicente é conhecido nas redes sociais como Euro. Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. A defesa deles não foi localizada.
