Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a adultização de crianças?
Foto: Reprodução/ YouTubeConhecido por seus vídeos descontraídos, o humorista fez um vídeo sério para alertar pais sobre a exploração...
Foto: Reprodução/ YouTube Felca virou um dos principais assuntos da internet nas últimas 24 horas depois de divulgar um vídeo intitulado “adultização” em seu canal no Youtube, onde tem mais de 4 milhões de inscritos. Publicado na quinta-feira, 7, o vídeo chegou a 5 milhões de visualizações em apenas um dia.
