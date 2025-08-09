Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a adultização de crianças? Foto: Reprodução/ YouTubeConhecido por seus vídeos descontraídos, o humorista fez um vídeo sério para alertar pais sobre a exploração... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 15h17 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ YouTube Felca virou um dos principais assuntos da internet nas últimas 24 horas depois de divulgar um vídeo intitulado “adultização” em seu canal no Youtube, onde tem mais de 4 milhões de inscritos. Publicado na quinta-feira, 7, o vídeo chegou a 5 milhões de visualizações em apenas um dia.

Para entender mais sobre essa importante denúncia e o impacto que Felca está causando, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

