Quem é Karol Gerez, apontada como pivô da separação de Virginia e Zé Felipe Karol Gerez faz parte do corpo de bailarinos do cantor (Foto: Reprodução/Instagram/@karolgerez/@zefelipe)Influenciadora e cantor anunciaram... Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Karol Gerez faz parte do corpo de bailarinos do cantor (Foto: Reprodução/Instagram/@karolgerez/@zefelipe) O fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 28. Os dois anunciaram o divórcio na noite de terça (27). O motivo da separação gerou curiosidade entre os seguidores da influenciadora e do cantor.

Para saber mais sobre essa polêmica e quem é Karol Gerez, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

O show da Lady Gaga e a lógica dos incentivos

Mulher é morta a facadas pelo ex na frente do filho de 1 ano em Viana

Estudantes do Ifes ficam feridos em acidente com ônibus escolar em Santa Teresa