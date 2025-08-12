Quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma preso por suspeita de corrupção Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira é conhecido por protagonizar as campanhas publicitárias de sua rede Foto: Jose Patricio/EstadãoEmpresário... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira é conhecido por protagonizar as campanhas publicitárias de sua rede Foto: Jose Patricio/Estadão. De empregado de farmácia ainda menino no interior do Paraná a empresário bilionário, Sidney Oliveira construiu seu império com produtos próprios, parcerias comerciais e tino para o marketing. Ele foi preso nesta terça-feira (12) suspeito de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

Para saber mais sobre essa história e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Exposição sobre cultura material africana abre na GAP/UFES

LoL com WASD é real e chega em breve no game

“Boa noite, Cinderela”: ingleses são dopados e roubados no Rio; prejuízo chega a R$ 15 mil