Quem ganhou o MasterChef Brasil 2025? Veja como foi a final

Daniela e Felipe B. disputaram a final (Foto: Reprodução/Instagram/@bandtv)Na disputa pelo maior prêmio do programa, Daniela e Felipe...

Folha Vitória

Daniela e Felipe B. disputaram a final (Foto: Reprodução/Instagram/@bandtv) A final do MasterChef Brasil foi ao ar nesta terça-feira (2) e consagrou Daniela como a grande campeã da 12ª temporada. Ela e Felipe B. precisaram apresentar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin.

