Quem ganhou o MasterChef Brasil 2025? Veja como foi a final
Daniela e Felipe B. disputaram a final (Foto: Reprodução/Instagram/@bandtv) A final do MasterChef Brasil foi ao ar nesta terça-feira (2) e consagrou Daniela como a grande campeã da 12ª temporada. Ela e Felipe B. precisaram apresentar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa emocionante final!
