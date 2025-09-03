Quem ganhou o MasterChef Brasil 2025? Veja como foi a final Daniela e Felipe B. disputaram a final (Foto: Reprodução/Instagram/@bandtv)Na disputa pelo maior prêmio do programa, Daniela e Felipe... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 13h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h38 ) twitter

Daniela e Felipe B. disputaram a final (Foto: Reprodução/Instagram/@bandtv) A final do MasterChef Brasil foi ao ar nesta terça-feira (2) e consagrou Daniela como a grande campeã da 12ª temporada. Ela e Felipe B. precisaram apresentar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin.

