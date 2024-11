Quem pode tomar para emagrecer? Veja benefícios da água de cravo e como fazer chá Quem pode tomar para emagrecer? Veja benefícios da água de cravo e como fazer chá Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 16h14 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Água de cravo

A água com cravo, uma infusão simples, mas poderosa, vem ganhando popularidade como uma bebida com inúmeros benefícios para a saúde, especialmente quando consumida à noite. Esse elixir é feito ao adicionar cravos-da-índia a um copo de água morna, e o resultado é uma bebida que oferece muito mais do que apenas um sabor agradável. O cravo é conhecido por suas propriedades medicinais e possui antioxidantes, óleos essenciais e nutrientes que promovem o bem-estar do corpo e da mente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os benefícios da água de cravo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é presa por racismo contra funcionária da Defensoria Pública na Serra

Sente muito inchaço nas pernas? Médico revela o que pode ser e remédio caseiro

Pai é suspeito de ensinar filhas a atirar e armas são apreendidas no ES