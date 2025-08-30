Logo R7.com
Quem são as mulheres mais ricas do Brasil segundo a lista de bilionários da Forbes?

Vicky Safra é viúva do fundador do Banco Safra e hoje vive na Suíça. Crédito: Reprodução de redes sociaisVicky Safra ocupa novamente o posto de mulher brasileira mais rica, com patrimônio estimado em R$ R$ 120,5 bilhões, segundo a lista anual de brasileiros bilionários da revista Forbes. O ranking foi divulgado na quinta-feira, 28.

