Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Quem será campeão brasileiro em 2025? Flamengo conquista título simbólico do turno

Flamengo é líder isolado na tabela do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Flamengo fecha o primeiro turno na liderança isolada...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Flamengo é líder isolado na tabela do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) O primeiro turno do Brasileirão termina nesta segunda-feira (11), com o jogo Juventude x Corinthians, às 20 horas, no encerramento da 19ª rodada do campeonato. Após metade do campeonato, o Flamengo é o campeão simbólico do turno.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre o campeonato!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.