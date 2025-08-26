Quem será campeão brasileiro em 2025? Flamengo e Palmeiras abrem distância Arrascaeta na goleada histórica do Flamengo sobre o Vitória-BA (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)Flamengo e Palmeiras têm o Cruzeiro na... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h58 ) twitter

Arrascaeta na goleada histórica do Flamengo sobre o Vitória-BA (Foto: Adriano Fontes/Flamengo) O Brasileirão caminha para uma disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo título brasileiro. Pelo menos é o que mostra a tabela ao final da 21ª rodada da competição, que teve goleada histórica do Fla e vitória importante do Verdão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante disputa!

