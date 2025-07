Quem será campeão brasileiro em 2025? Veja probabilidades dos times Foto: Gilvan de Souza/FlamengoLíder da competição, Cruzeiro está apenas um ponto na frente do Flamengo, segundo colocado Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro está acirrada. Após os jogos da última quarta-feira, 23, a distância entre o líder e o vice-líder diminuiu. O Cruzeiro ocupa a primeira posição na tabela, com 34 pontos. Na quarta, o time mineiro empatou fora de casa em 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Para saber mais sobre as probabilidades dos times e quem pode levar o título, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Suspeito de vender dados de advogados gaúchos é preso em Vila Velha

Para caber em vestido, jovem faz dieta com laxante e legumes e quase morre

Mau cheiro obriga pilotos a abrirem janela de avião em voo e desviar rota