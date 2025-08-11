Quem vai ser rebaixado no Brasileirão? Risco aumenta para o Vasco no final do turno Vasco empatou em casa com o Atlético-MG (Foto: Matheus Lima/Vasco)Vasco completa cinco jogos sem vencer e vê aumentar o risco de rebaixamento... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h58 ) twitter

Vasco empatou em casa com o Atlético-MG (Foto: Matheus Lima/Vasco) Metade do Brasileirão já passou e, com ela, começam as contas nas duas pontas da tabela. Enquanto a turma de cima sonha com o título, os times que ocupam a parte inferior da classificam têm pesadelos com o rebaixamento. Entre eles, o Vasco.

Para mais detalhes sobre a situação do Vasco e o risco de rebaixamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

