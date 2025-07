Ragnarök Online LATAM recebe Cavernas Ilusionais em atualização Confira novas quests, recompensas e melhorias para equipamentos disponíveis com a chegada dessas duas novas instâncias Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h58 ) twitter

Ragnarök Online LATAM acaba de receber uma nova atualização, trazendo duas novas instâncias das Cavernas Ilusionais, novos equipamentos, NPCs auxiliares que ajudarão os jogadores a aprimorar seus equipamentos e a possibilidade de enfrentar os MVPs Ktullanux de Cristal e Conde Drácula.A Ilusão do Gelo e a Ilusão do Vampiro já estão disponíveis no jogo e podem ser acessadas a partir do nível de base 120 e 130, respectivamente.

Para saber mais sobre as novidades e detalhes dessa atualização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

