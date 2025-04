Raio atinge Sesc Glória e marquise desaba no centro de Vitória Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaCalçada foi interditada e estrutura do prédio está sendo avaliada; ninguém se feriu Folha Vitória|Do R7 06/04/2025 - 21h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 21h25 ) twitter

Prédio do Sesc Glória

A tempestade de raios que atingiu a cidade de Vitória neste domingo (6) causou transtornos no centro da Capital. No início da noite, uma das marquises do Sesc Glória foi alvo de uma descarga elétrica e desabou. O local precisou ser interditado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os danos e as medidas de segurança adotadas.

