Reajuste salarial da construção civil já está em vigor em 2025

Foto: Pexels (Abdulla Hafeez). Encerrada a convenção coletiva, desde 1º de maio entrou em vigor a tabela atualizada dos salários na construção civil. De acordo com o Sinduscon/ES, serão concedidos 10% sobre o salário vigente em novembro de 2024 para os cargos de auxiliar de obras, mensageiro, auxiliar de escritório e vigia. Para os demais cargos, o reajuste salarial é de 8%. Além disso, quem recebe acima de R$ 4.617,63 terá reajuste de R$ 369,41. Também foram definidos valores de auxílio alimentação, que variam de acordo com as funções exercidas.

Para mais detalhes sobre os novos salários e as mudanças na construção civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

