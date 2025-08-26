RealismCraft 2.0 chega ao Minecraft e renova o sandbox
Aprimore sua experiência em Minecraft Bedrock com o RealismCraft. Conheça os recursos incríveis da versão 2.0 agora disponível.
O mod RealismCraft 2.0 foi lançado hoje (26) e promete transformar a experiência de Minecraft Bedrock em algo próximo ao tão sonhado “Minecraft 2”. Desenvolvido pela Spark Universe, a atualização é gratuita para quem já possui o mod original e adiciona uma série de novidades que vão além da parte estética.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todas as novidades que o RealismCraft 2.0 traz para o Minecraft!
