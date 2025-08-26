Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

RealismCraft 2.0 chega ao Minecraft e renova o sandbox

Aprimore sua experiência em Minecraft Bedrock com o RealismCraft. Conheça os recursos incríveis da versão 2.0 agora disponível.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O mod RealismCraft 2.0 foi lançado hoje (26) e promete transformar a experiência de Minecraft Bedrock em algo próximo ao tão sonhado “Minecraft 2”. Desenvolvido pela Spark Universe, a atualização é gratuita para quem já possui o mod original e adiciona uma série de novidades que vão além da parte estética.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todas as novidades que o RealismCraft 2.0 traz para o Minecraft!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.