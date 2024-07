Rebeca Andrade: Uma Nova Lenda do Esporte Brasileiro Foto: Ricardo Bufolin/CBG Julia, Rebeca, Jade, Lorrane e Flavinha: conquista inédita de medalha de bronze nos Jogos... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 19h45 (Atualizado em 30/07/2024 - 19h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rebeca Andrade é um daqueles fenômenos que o esporte brasileiro vê surgir de tempos em tempos. Não somos um País com uma política esportiva de massificação do esporte. Longe disso. Mas, ainda assim, vemos brotar atletas que marcam história não apenas no esporte brasileiro, mas no esporte mundial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Imagens mostram fuga da cadela Eva de pet shop em Vitória

• CRMBonus contrata vice-presidente de novos negócios

• Lello e Secovi selam parceria para dados sobre condomínios