Receita de palha italiana crocante: a sobremesa tradicional simples que virou sensação nas redes sociais Palha Italiana Crocante. Foto: Roberta SalgueiroA palha italiana é a sobremesa perfeita! Conheça os segredos para criar essa delícia... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Palha Italiana Crocante. Foto: Roberta Salgueiro Se você é fã de sobremesas práticas e cheias de sabor, a palha italiana crocante precisa entrar no seu repertório. Combinando o clássico brigadeiro com o toque irresistível do chocolate meio amargo, biscoitos e amendoim, essa versão ganhou o coração de todo mundo. A receita, criada por Renata Schimid conquistou espaço na mesa de quem ama um doce com textura e sabor equilibrados.

Para descobrir todos os detalhes dessa deliciosa receita, consulte no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Vazamento: Marvel Rivals terá temporadas sobre K’un-Lun e romance

Brownie fitness com chocolate 70%: veja como fazer receita simples

Canelone rápido com massa de pastel: veja como fazer receita prática com ingredientes populares