Resenha da obra "A Mentalidade Anticapitalista" de Ludwig von Mises Ao longo da história, poucos sistemas econômicos proporcionaram uma melhora tão expressiva na qualidade de vida da humanidade como... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h38 )

Ao longo da história, poucos sistemas econômicos proporcionaram uma melhora tão expressiva na qualidade de vida da humanidade como o capitalismo. Apesar de suas falhas e imperfeições, é inegável que o período capitalista trouxe avanços significativos em áreas cruciais, como saúde, alimentação e expectativa de vida. Esses progressos são especialmente notáveis quando comparados aos períodos anteriores, marcados por sistemas econômicos rudimentares e ineficientes, em que a maioria da população vivia na pobreza extrema, sujeita a condições precárias de sobrevivência.

