Resenha da obra “A Nascente” de Ayn Rand
“A Nascente” é uma obra clássica do individualismo, escrita por Ayn Rand em 1943. Até hoje, seus insights e análises continuam ressoando...
“A Nascente” é uma obra clássica do individualismo, escrita por Ayn Rand em 1943. Até hoje, seus insights e análises continuam ressoando na sociedade. O romance, escrito pela autora russa após sua chegada aos EUA, foi o primeiro grande sucesso dela e se tornou um clássico da visão objetivista da vida e da liberdade de Rand. Conta a história de um jovem arquiteto, Howard Roark, que se recusa a comprometer seus princípios e ideias em prol de pressões da sociedade e de outros arquitetos para que seus projetos seguissem o padrão de mediocridade estabelecido.
“A Nascente” é uma obra clássica do individualismo, escrita por Ayn Rand em 1943. Até hoje, seus insights e análises continuam ressoando na sociedade. O romance, escrito pela autora russa após sua chegada aos EUA, foi o primeiro grande sucesso dela e se tornou um clássico da visão objetivista da vida e da liberdade de Rand. Conta a história de um jovem arquiteto, Howard Roark, que se recusa a comprometer seus princípios e ideias em prol de pressões da sociedade e de outros arquitetos para que seus projetos seguissem o padrão de mediocridade estabelecido.
Para uma análise mais profunda e completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para uma análise mais profunda e completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: