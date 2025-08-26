Resenha da obra “A Nascente” de Ayn Rand “A Nascente” é uma obra clássica do individualismo, escrita por Ayn Rand em 1943. Até hoje, seus insights e análises continuam ressoando... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h41 ) twitter

“A Nascente” é uma obra clássica do individualismo, escrita por Ayn Rand em 1943. Até hoje, seus insights e análises continuam ressoando na sociedade. O romance, escrito pela autora russa após sua chegada aos EUA, foi o primeiro grande sucesso dela e se tornou um clássico da visão objetivista da vida e da liberdade de Rand. Conta a história de um jovem arquiteto, Howard Roark, que se recusa a comprometer seus princípios e ideias em prol de pressões da sociedade e de outros arquitetos para que seus projetos seguissem o padrão de mediocridade estabelecido.

Para uma análise mais profunda e completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

