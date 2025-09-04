Resenha da obra “Governo e Mercado” de Murray Rothbard Murray Newton Rothbard (1926–1995) foi um economista estadunidense da Escola Austríaca, historiador econômico, teórico político e ativista... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 07h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 07h37 ) twitter

Murray Newton Rothbard (1926–1995) foi um economista estadunidense da Escola Austríaca, historiador econômico, teórico político e ativista. Rothbard foi uma figura central no movimento libertário americano do século XX, particularmente em suas vertentes de direita, e foi um dos fundadores e principais teóricos do anarcocapitalismo (como denominado por Rothbard, mas que mais tarde se opôs ao rótulo de “anarquismo” por motivos etimológicos e históricos). Ele escreveu mais de vinte livros sobre teoria política, história, economia e outros assuntos. Rothbard argumentou que todos os serviços fornecidos pelo “sistema de monopólio do Estado corporativo” poderiam ser fornecidos de forma mais eficiente pelo setor privado e escreveu que o Estado é “a organização do roubo sistematizada e em grande escala”. Ele chamou o sistema bancário de reservas fracionárias de uma forma de fraude e se opôs ao banco central. Também se opôs categoricamente a todo intervencionismo militar, político e econômico nos assuntos de outras nações.

