Restaurante em Manguinhos serve moqueca com o mesmo sabor há quase 70 anos Moqueca do Geraldo foi fundada em 1957, pela mãe do atual dono (Fotos: Acervo pessoal)Desde 1957, o Moqueca do Geraldo preserva suas...

Moqueca do Geraldo foi fundada em 1957, pela mãe do atual dono (Fotos: Acervo pessoal) De frente para o mar de Manguinhos, com cheiro de moqueca no ar e receita de família que não muda há quase sete décadas: assim é o Moqueca do Geraldo, na Serra, aberto desde 1957 pela Dona Maria, ou Doninha, como era conhecida.

