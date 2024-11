Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024 Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024 Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 23h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 23h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resumo de notícias

Serra terá árvore de Natal "que canta" a partir desta sexta-feira. A Serra iniciará as decorações natalinas nesta sexta-feira (22), com mais de 10 pontos decorados, incluindo o Parque da Cidade, que contará com uma árvore gigante e a Vila do Papai Noel. A programação inclui brinquedos gratuitos, como roda-gigante e carrossel, além de cantatas e uma apresentação de balé com orquestra. A iluminação do Parque da Cidade será acesa às 18h30, junto com decorações na Praça da Luz e na Avenida Eldes Scherrer Souza. A Casa do Papai Noel estará aberta diariamente às 18h, e nos dias 15 e 16 de dezembro, o parque receberá o balé “O Quebra-Nozes”, com a companhia Liviane Pimenta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mais de 100 motoristas são multados por estacionamento irregular nas praias de Vitória

Motorista de app é executado a tiros dentro de carro em Vila Velha

Após acidente em Vitória, casal abandona carro e foge com filho