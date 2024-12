Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 05 de dezembro de 2024 Aqui estão as notícias para você terminar o dia bem-informado. Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 22h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 22h09 ) twitter

Uma jovem de 17 anos foi arremessada de um ônibus do Sistema Transcol em movimento durante uma curva, no Centro de Vitória, por volta das 18h40 de quarta-feira (4). Apesar do susto e de prejuízos materiais, como óculos e celular quebrados, ela não sofreu ferimentos graves e recebeu alta do Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE) na manhã seguinte. O motorista parou o veículo e acionou o Samu e a Guarda de Vitória. A empresa GV Bus lamentou o incidente, retirou o ônibus de circulação para vistoria e afirmou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas, ressaltando que os ônibus possuem dispositivos de segurança para evitar a abertura das portas em movimento.

