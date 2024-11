Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024 Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024 Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 20h09 (Atualizado em 28/10/2024 - 20h09 ) twitter

Resumo de notícias

Nesta segunda-feira (28), o Flamengo celebra o Dia do Torcedor Flamenguista, em homenagem a São Judas Tadeu, padroeiro do clube. Com 128 anos de história e mais de 40 milhões de torcedores, o Flamengo é conhecido por suas conquistas, incluindo três títulos da Copa Libertadores e um campeonato mundial em 1981. A data foi oficializada em 2007. O clube também comemora o Dia do Flamengo em 17 de novembro, sua fundação. Na próxima quarta-feira (30), o time enfrentará o Internacional pelo Brasileirão e já tem datas marcadas para a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

