Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024
Folha Vitória|Do R7
15/11/2024 - 21h08

PRF intercepta moto com sinais de adulteração na BR-101 em Linhares Autoria de Redação Folha Vitória Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 161 da BR-101, em Linhares, resultou na apreensão de uma motocicleta Honda XRE 300 com sinais de adulteração. Durante a fiscalização na noite de quinta-feira (14), os policiais identificaram irregularidades nos sinais identificadores do veículo, incluindo marcas de manipulação no chassi e motor, além de um QR Code que não constava no sistema. O condutor afirmou ter adquirido a motocicleta em troca de um Gol 1993 e desconhecer as irregularidades. A motocicleta e o condutor foram levados ao plantão do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares, onde o caso segue sob investigação.

