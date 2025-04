Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025 Aqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h00 ) twitter

Líder da “Gangue da Hilux” é baleado por policiais e preso em Cariacica. Felipe da Vitória, de 29 anos, conhecido como “Felipinho”, foi preso na manhã de sexta-feira (25) em Cariacica, sendo o líder da “Gangue da Hilux”. Ele foi encontrado em uma casa alugada e resistiu à prisão, sendo baleado na perna, mas sem risco de morte. As investigações indicam que Felipinho treinava a quadrilha para furtar caminhonetes, tendo sido responsável por 14 furtos em 2022 e sete em 2023. Ele tinha ligações com o tráfico de drogas e foi o último membro da gangue a ser capturado, após a prisão de outros seis integrantes. Atualmente, está internado e sob escolta policial.

