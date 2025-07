Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 25 de julho de 2025 Foto: Prefeitura de Vitória/ DivulgaçãoAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h37 ) twitter

Isabelly de Souza Bertolano, uma estudante de 17 anos do Ifes de Cariacica, foi selecionada para participar do Harvard National Model United Nations – Latin America, que ocorrerá no Panamá entre 12 e 17 de janeiro de 2026. Ela sonha em representar o Brasil em simulações da ONU e, para viabilizar a viagem, lançou uma vaquinha com meta de R$ 15 mil, devido à alta dos custos. Isabelly tem experiência em simulações e criou o projeto Diplomando, que leva essas atividades a escolas públicas. Para ajudar, as doações podem ser feitas via Pix ou pelo link da vaquinha online.

