Resumo de notícias desta terça-feira, dia 10 de junho de 2025

Foto: Lucas Gaviorno/Folha VitóriaCâmeras mostram fuga de atirador que matou empresário na Praia da Costa Autoria de Redação Folha Vitória Na tarde de segunda-feira (09), Wallace Lovato, empresário de 42 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça em Vila Velha. Câmeras de segurança registraram o autor do crime, que permaneceu cerca de duas horas em um carro estacionado, aguardando a vítima. Após o disparo, o criminoso fugiu em um veículo cinza. Wallace foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que o suspeito estava bem-vestido e circulou pela área antes do crime. A polícia investiga o caso, incluindo a identificação do carro utilizado e possíveis ameaças que a vítima poderia ter enfrentado. O corpo de Wallace foi velado em cerimônia restrita.

