Resumo de notícias desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025

Uma jovem de 18 anos foi assaltada e assediada no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, durante a noite de domingo (15). Ela voltava do trabalho quando foi abordada por dois homens armados, que a seguiram e fingiram intimidade para não levantar suspeitas. Os criminosos roubaram objetos pessoais da vítima e, no ponto de ônibus, um deles a assediou, ameaçando-a com uma arma. A Polícia Militar foi acionada, mas os suspeitos não foram localizados. Este incidente ocorre após uma tentativa de estupro em um assalto na mesma região, envolvendo uma atendente de padaria na semana anterior.

