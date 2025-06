Resumo de notícias deste domingo, dia 01 de junho de 2025 Foto: CanvaAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 01/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 01/06/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um motorista de 58 anos foi autuado por homicídio culposo após um acidente na Avenida Serafim Derenzi, em Vitória, que resultou na morte do cabo da Polícia Militar Juci José da Silva, de 54 anos. O acidente ocorreu na noite de sábado (31), quando o motorista, supostamente alcoolizado, invadiu a contramão e colidiu com um poste, arremessando Juci para fora do veículo. O cabo deixou uma esposa e três filhos. O motorista se feriu e foi levado ao hospital, onde admitiu ter bebido com a vítima, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro.

Para mais detalhes sobre este caso e outras notícias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Três pessoas são esfaqueadas durante festa em Alfredo Chaves

Neymar pede desculpas por expulsão, mas detona árbitro capixaba

Neymar faz gol de mão e é expulso por árbitro capixaba