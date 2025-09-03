Roberto Justus manda recado para César Tralli em post da ex, Tici Pinheiro: “Minha visão”
Cesar Tralli e Roberto Justus (Foto:Reprodução/Instagram @cesartralli @robertoljustus)Ex da apresentadora da Record comentou em post...
Cesar Tralli e Roberto Justus (Foto:Reprodução/Instagram @cesartralli @robertoljustus) Roberto Justus surpreendeu os seguidores ao deixar um recado público para César Tralli, o atual da sua ex-esposa Ticiane Pinheiro.
Cesar Tralli e Roberto Justus (Foto:Reprodução/Instagram @cesartralli @robertoljustus) Roberto Justus surpreendeu os seguidores ao deixar um recado público para César Tralli, o atual da sua ex-esposa Ticiane Pinheiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: