Roberto Justus passa por cirurgia após se machucar no pickleball; veja vídeo
Foto: Reprodução Instagramegundo o próprio Justus, o procedimento foi realizado após ele sofrer uma lesão no menisco enquanto praticava...
Na quinta-feira, 14, a influenciadora Ana Paula Siebert compartilhou em suas redes sociais imagens do marido, Roberto Justus, usando muletas. A sequência de postagens revelou que o empresário de 70 anos havia passado por uma cirurgia recente.
