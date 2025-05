Rodrigo Lombardi desmente apoio à Virginia Fonseca após ser criticado por Luana Piovani Fotos: Reprodução/Instagram/@virginia/@rodrigolombardi/@luapioUma publicação feita por um perfil falso no X (antigo Twitter) colocou... Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h56 ) twitter

Fotos: Reprodução/Instagram/@virginia/@rodrigolombardi/@luapioUma publicação feita por um perfil falso no X (antigo Twitter) colocou o nome de Rodrigo Lombardi no centro de uma confusão nas redes sociais nesta segunda-feira, 26. O ator precisou se pronunciar após ser alvo de críticas, inclusive de Luana Piovani, que acreditou que a mensagem havia sido escrita por ele. “Eu não tenho conta no Twitter/X. Logo, as mensagens que estão circulando por lá com o meu nome não são verdadeiras”, afirmou Lombardi nos stories do Instagram, alertando o público a “cuidado com as fake news”. Tudo começou quando viralizou uma publicação, na qual supostamente o ator saía em defesa de Virginia Fonseca. O texto elogiava a influenciadora, que foi anunciada recentemente como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, e rebatia críticas direcionadas a ela.

