Rossi sofre pressão da família para sair do Rio após tiros em seu carro e pode deixar Flamengo Goleiro Rossi, do Flamengo, no desembarque em Córdoba, na Argentina (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)A tentativa de assalto que os jogadores... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h27 )

Goleiro Rossi, do Flamengo, no desembarque em Córdoba, na Argentina (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)A tentativa de assalto que os jogadores do Flamengo sofreram na volta ao Rio de Janeiro após empate com o Central Córdoba, por 1 a 1, quarta-feira, pela Libertadores, pode ter consequências que o clube não esperava. Rossi teve o carro blindado alvejado quatro vezes pelos bandidos e, apesar de tranquilizar torcedores e companheiros, não tem presença confirmada no clube por causa do enorme susto. O goleiro sofre enorme pressão dos familiares para deixar o País e avalia pedir uma rescisão do contrato.

