Round 6 chega ao Roblox com jogo grátis e itens exclusivos A nova experiência Round 6 no Roblox está disponível! Mergulhe nos jogos finais da série e divirta-se com amigos. Folha Vitória|Do R7 30/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h57 )

A Netflix acaba de lançar uma novidade que vai animar os fãs de Round 6 e a comunidade do Roblox. Já está no ar a experiência imersiva “Round 6: Os Jogos Finais”, um evento por tempo limitado que permite aos jogadores mergulhar no universo da série e participar dos seus jogos icônicos, mas sem o risco de vida, é claro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa nova experiência!

