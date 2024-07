Sabores de Ibiraçu: Festival do Pastel e Caldo de Cana em Agosto Foto: Reprodução / instagram @paradaibiracu A dupla mais famosa das feiras capixabas (pastel e caldo de cana) será destaque... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 12h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 12h53 ) ‌



A dupla mais famosa das feiras capixabas (pastel e caldo de cana) será destaque em Ibiraçu no mês de agosto. Isso porque a cidade receberá mais uma edição do Festival do Pastel e Caldo de Cana. O evento acontece de 15 a 17 de agosto, no Parque de Exposições e a entrada é gratuita.

