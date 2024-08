Sabores e Emoções: Festival do Pastel em Ibiraçu Promete Surpresas! Foto: Diego Alves A dupla mais famosa das feiras capixabas (pastel e caldo de cana) será destaque em Ibiraçu no mês de... Folha Vitória|Do R7 14/08/2024 - 10h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h46 ) ‌



A dupla mais famosa das feiras capixabas (pastel e caldo de cana) será destaque em Ibiraçu no mês de agosto. Isso porque a cidade receberá mais uma edição do Festival do Pastel e Caldo de Cana. O evento acontece desta quinta-feira (15) a sábado (17), no Parque de Exposições e a entrada é gratuita.

