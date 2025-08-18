Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer de colo do útero
Imagem: Divulgação Ministério da Saúde/ João RisiTecnologia nacional permite rastrear a doença precocemente
A partir desta sexta-feira (15), o Ministério da Saúde passa a oferecer, via Sistema Único de Saúde (SUS), o teste de biologia molecular DNA-HPV, indicado para o rastreamento organizado do câncer de colo do útero.
A partir desta sexta-feira (15), o Ministério da Saúde passa a oferecer, via Sistema Único de Saúde (SUS), o teste de biologia molecular DNA-HPV, indicado para o rastreamento organizado do câncer de colo do útero.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante mudança na saúde da mulher!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante mudança na saúde da mulher!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: