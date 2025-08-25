Saiba como ver as imagens do trânsito da Terceira Ponte pelo celular
Usuários já podem ver imagens da Terceira Ponte ao vivo (Foto: Reprodução / Ceturb)Serviço voltou a funcionar nesta segunda-feira (...
Usuários já podem ver imagens da Terceira Ponte ao vivo (Foto: Reprodução / Ceturb) As imagens das câmeras da Terceira Ponte estão disponíveis para acesso dos usuários que querem saber como está o trânsito no local antes de seus compromissos. O serviço estava suspenso desde o final do ano passado e voltou a funcionar nesta segunda-feira (25).
Usuários já podem ver imagens da Terceira Ponte ao vivo (Foto: Reprodução / Ceturb) As imagens das câmeras da Terceira Ponte estão disponíveis para acesso dos usuários que querem saber como está o trânsito no local antes de seus compromissos. O serviço estava suspenso desde o final do ano passado e voltou a funcionar nesta segunda-feira (25).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o trânsito na Terceira Ponte!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o trânsito na Terceira Ponte!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: