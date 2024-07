Secretário de Segurança promete justiça após assassinato de policial

Folha Vitória |Do R7

Após o assassinato do sargento da Polícia Militar, Magno Colatti, na tarde desta quinta-feira (4), em Mucuri, Cariacica, o secretário de Segurança do Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou que as forças de segurança não vão descansar enquanto não encontrarem os suspeitos.

