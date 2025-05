Seleção brasileira de beach soccer estreia com vitória na Copa do Mundo Rodrigo fez o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Fifa)Hexacampeão da Copa do Mundo, Brasil estreia com vitória na competição... Folha Vitória|Do R7 02/05/2025 - 14h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h20 ) twitter

Rodrigo fez o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Fifa) Hexacampeã mundial, a seleção brasileira de beach soccer estreou com vitória na Copa do Mundo da modalidade, que acontece em Victoria, em Seychelles, na costa leste da África. O Brasil venceu El Salvador por 3 a 1, no final da manhã desta sexta-feira (2).

