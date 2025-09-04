Seleção feminina de vôlei vence a França e está na semifinal do Campeonato Mundial
Julia Bergmann foi a maior pontuadora da partida (Foto: FIVB/Divulgação)Brasil vence a França nas quartas de final e segue em busca...
A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a França e está na semifinal do Campeonato Mundial que acontece na Tailândia. O time do técnico José Roberto Guimarães, que busca um título inédito, fechou o jogo por 3 sets 0 (27/25, 33/31 e 25/19), na manhã desta quinta-feira (4), em Bangcoc.
