Sem concurso há 10 anos, Comlurb abre inscrição para 400 vagas com salário de R$ 4,1 mil Foto: Reprodução/ Prefeitura do RioProcesso seletivo simplificado terá 400 vagas para garis com remuneração de até R$ 4,1 mil Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 11h39 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h39 )

Folha Vitória

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) abre nesta terça-feira (3) as inscrições para o processo seletivo simplificado que irá contratar 400 garis por tempo determinado, com início imediato.

Para mais informações e detalhes sobre como se inscrever, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

